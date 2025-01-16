Nintendo в апреле представит новую консоль Switch 2

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Японская Nintendo Co. планирует презентацию игровой консоли нового поколения 2 апреля, сообщает сайт компании.

Короткое видео не содержит технических характеристик приставки Switch 2, однако в нем говорится, что игры для старой Switch будут совместимы с новой консолью и наоборот.

Nintendo представила оригинальную Switch в 2017 году и с тех пор продала свыше 146 млн таких консолей, однако в последние кварталы продажи начали снижаться, поскольку основные конкуренты, Sony и Microsoft Corp., уже выпустили новые, более мощные версии своих приставок.

Капитализация Nintendo за последние три месяца выросла на 20%.