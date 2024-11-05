Nintendo в I финполугодии сократила чистую прибыль на 60%, выручку - на 34%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам первого финансового полугодия снизил чистую прибыль на 59,9%, выручку - на 34,3%.

Чистая прибыль за финполугодие, завершившееся 30 сентября, упала до 108,66 млрд иен ($714,2 млн) с 271,3 млрд иен за тот же период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Visible Alpha, предполагал 134,7 млрд иен.

Выручка опустилась до 523,3 млрд иен с 796,24 млрд иен.

Операционная прибыль рухнула на 56,6%, до 121,51 млрд иен.

Продажи игровых консолей Switch упали до 4,72 млн штук с 6,84 млн, количество проданных копий игр к ним опустилось на 27,6%, до 70,28 млн. Компания снизила годовой прогноз первого показателя до 12,5 млн с 13,5 млн, второго - до 160 млн со 165 млн.

До конца текущего фингода Nintendo обещала представить новую консоль на замену стареющим Switch.

Компания теперь также ожидает, что годовая выручка составит 1,28 трлн иен (ранее прогнозировалось 1,35 трлн иен), операционная прибыль - 350 млрд иен (400 млрд иен). Чистая прибыль по-прежнему планируется на уровне 300 млрд иен.

Котировки акций Nintendo снизились на 3,9% по итогам торгов во вторник.