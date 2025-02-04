Nintendo сократила чистую прибыль за 9 месяцев в 1,7 раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. сократил чистую прибыль за первые три квартала текущего финансового года в 1,7 раза, выручку - на 31%.

Компания ухудшила прогнозы на весь текущий финансовый год, который завершится в марте.

За девять месяцев, которые завершились 31 декабря, чистая прибыль Nintendo составила 237,19 млрд иен ($1,53 млрд) против 408 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль Nintendo за этот период упала в 1,9 раза, до 247,6 млрд иен, выручка уменьшилась на 31%, до 956,22 млрд иен.

Продажи игровых консолей Switch сократились на 30,6% в годовом выражении - до 9,54 млн единиц, количество проданных копий игр к ним - на 24,4%, до 123,98 млн.

Nintendo ухудшила прогноз продаж Switch на этот финансовый год до 11 млн единиц с ожидавшихся ранее 12,5 млн.

В январе компания сообщила, что презентация консоли нового поколения - Switch 2 - состоится 2 апреля.

По прогнозу Nintendo, ее чистая прибыль в текущем финансовом году снизится на 45%, до 270 млрд иен, операционная прибыль - на 47%, до 280 млрд иен, выручка - на 29%, до 1,19 трлн иен. Ранее ожидалось, что эти показатели составят соответственно 300 млрд иен, 360 млрд иен и 1,28 трлн иен.

За последние 12 месяцев капитализация Nintendo увеличилась на 24,2%.