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В Китае магазин игр и онлайн-сервисы Nintendo Switch прекратят работу в 2026 году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Магазин игр для Nintendo Switch (eShop) и другие онлайн-сервисы прекратят работать в Китае в 2026 году, сообщила Tencent Holdings, которая занимается продажей и поддержкой консолей японской компании в КНР с 2019 года.

Как говорится в сообщении Tencent, китайский eShop прекратит продавать и предлагать бесплатные игры 31 марта 2026 года. "Бесплатные пробные версии игр и бесплатные утилиты будут недоступны", - заявила компания.

C 15 мая 2026 года магазин приостановит работу сервисов загрузки ранее купленных игр и погашения кодов, а также прекратит предоставление других сетевых услуг.

Решение затронет только тех игроков, которые приобрели китайскую версию консоли Nintendo Switch, тогда как многие геймеры предпочитают другие ее версии, позволяющие им взаимодействовать с консолями за пределами Китая.

Nintendo Tencent Китай
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