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Дисконты на Urals начали расти на $0,8-2,3 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Дисконты на нефть Urals FOB к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) начали демонстрировать увеличение, следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

С начала января дисконты на Urals находились на уровне $11,85-12 за баррель в северо-западных и южных портах России.

10 января Минфин США ввел новые санкции в отношении 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, некоторых нефтетрейдеров, а также "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", в результате 16 января зафиксировано увеличение скидок на российскую нефть.

Так, дисконт Urals FOB Primorsk в четверг вырос на $2,25 - до $14,1 за баррель, а дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk и Urals Aframax FOB Novorossiysk увеличились на $0,8 за баррель - до $12,8 за баррель, дисконт нефти ESPO blend FOB Kozmino к котировке Dubai со среды увеличился на $2,4 - до $4 за баррель.

На базисе FOB сейчас нефть торгуется с поставкой в феврале, на базисе DAP - с поставкой в марте. В дисконтах котировок в индийских портах (DAP West Coast India) и Urals DAP Shandong с поставкой в Китай пока не отмечено движения.

Argus Urals WTI Aframax США Brent
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