Дисконты Urals в ноябре не изменились к октябрю

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в ноябре находятся в диапазоне $61-61,9 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $12,4-13,2 против $12,6-13,1 за баррель в октябре, следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в ноябре чуть снизилась к октябрю - с $75,6 до $74,2 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в ноябре вырос на $0,08 за баррель - с $13,12 до $13,2 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в ноябре снизилась до $61,05/баррель по сравнению с $62,5 в октябре.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в ноябре остались почти на том же уровне - $12,3/баррель против $12,55 за баррель в октябре, при этом цена упала с $63 до $61,9 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же - $12,3 при котировке в $61,9 за баррель (в октябре $12,6 за баррель при котировке в $62,99 за баррель).

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в ноябре упала до $70,4 за баррель по сравнению с $71,6 за баррель в октябре, а дисконт к NSD чуть сузился - с $4,03 до $3,8 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась в ноябре до $70 против $71 в октябре, а дисконт сузился с $2,5 за баррель до $2,1 за баррель.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - сырье из России стало направляться в Индию и Китай, а не Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тысяч б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает стандартные 60 тысяч б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустило новую котировку российской нефти Urals с поставкой в Китай. Так, в ноябре Urals в китайской провинции Shandong продавалась по $72,3/баррель по сравнению с $73,7/баррель в октябре. Здесь дисконт к ICE Brent тоже чуть сузился - с $0,62 до $0,54 за баррель.

С учетом действующей формулы цены нефти Urals для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в ноябре эта цена составит $63,48 за баррель.

С 2025 года она будет определяться как средняя величина котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженная на коэффициент 0,78, и котировка ESPO blend FOB Kozmino, умноженная на коэффициент 0,22. Если бы расчеты проводились уже сейчас, то тогда цена Urals для налогов составила бы $63,37 за баррель.