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Дисконты на российскую нефть в феврале выросли на $1,8-4,1 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине февраля находились в диапазоне $59,9-60,9 за баррель по сравнению с $65,9-66,5 за баррель по итогам января, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $14,6-15,6 против $12,8-13,4 за баррель в январе, следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине февраля составляет $75,5 по сравнению с $79,25 за баррель в январе.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в феврале вырос на $2,2 за баррель - до $15,6 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в первой половине февраля находится на уровне ниже ценового потолка в $60 за баррель, который позволяет компаниям стран G7 и Евросоюза участвовать в перевозке и страховании российской нефти, и составил $59,9/баррель.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в первой половине февраля выросли на $1,8 - до $14,6 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) снизилась до $72,8 за баррель, но дисконт к NSD сузился - с $3 до $2,7 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) - в феврале снижается до $65,86 за баррель, а дисконт к котировке Dubai увеличился с $5,5 за баррель в январе до $9,6 за баррель по итогам первой половины февраля.

Российская нефть Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) снова торговалась с небольшой премией - $0,33 за баррель против $0,5 за баррель в январе.

С января 2025 года стоимость российской нефти для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вычисляется по новой формуле: как сумма средней величины котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22.

Согласно расчетам "Интерфакса", по итогам первой половины февраля этот показатель составляет около $61,6 за баррель.

10 января Минфин США ввел новые санкции в отношении российского нефтяного сектора - с тех пор дисконты на российскую нефть постепенно увеличивались, причем сильнее - на нефть ESPO. Как писали аналитики МЭА, под эти санкции подпали 183 танкера, из них 144 танкера, перевозящих нефть - около двух третей танкеров перевозят в основном нефть марки ESPO из восточного порта Козьмино.

Aframax Argus Urals WTI Brent
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