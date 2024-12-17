Поиск

Дисконты Urals в декабре падают на $0,5-0,7/баррель

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине декабря находятся в диапазоне $61,1-62,2 по сравнению с $61-61,9 за баррель по итогам ноября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $11,7-12,8 за баррель по сравнению с $12,4-13,2 в ноябре (на $0,5-0,7 за баррель ниже), следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в декабре чуть снизилась к ноябрю - с $74,2 до $73,9 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в декабре сузился на $0,5 за баррель - с $13,2 до $12,75 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в декабре растет до $61,1 по сравнению с $61,05/баррель в ноябре.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в декабре снижаются на $0,65 за баррель - до $11,69 за барр. против $12,3/баррель в ноябре, при этом цена выросла с $61,9 до $62,2 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk снова оказались точно такими, как и Urals Suezmax FOB Novorossiysk.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине декабря чуть упала - с $70,4 в ноябре до $70,2/баррель, а дисконт к NSD чуть сузился - с $3,8 до $3,66 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - незначительно снизилась с $70 в ноябре до $69,9 за баррель в первой половине декабря, а дисконт сузился с $2,1 за баррель до $1,9 за баррель.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - сырье из России стало направляться в Индию и Китай, а не Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тысяч б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает стандартные 60 тысяч б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустило новую котировку российской нефти Urals с поставкой в Китай. Так, в декабре Urals в китайской провинции Shandong продается по $72,06/баррель по сравнению с $72,3/баррель в ноябре. При этом дисконт к ICE Brent тоже сузился почти на $0,5 за баррель- с $0,54 до $0,09 за баррель.

Arab Light Argus Brent Aframax Urals WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ за 9 месяцев увеличила до 17,4% долю в мировом экспорте мороженой рыбы

РФ за 9 месяцев увеличила до 17,4% долю в мировом экспорте мороженой рыбы

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в октябре выросла до рекордных 49,5%

Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума года по индексу МосБиржи

Импорт золота в Индию в ноябре подскочил до рекордных $14,9 млрд

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав ниже 2426п

Хроники событий
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии106 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });