Дисконты Urals в декабре падают на $0,5-0,7/баррель

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине декабря находятся в диапазоне $61,1-62,2 по сравнению с $61-61,9 за баррель по итогам ноября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $11,7-12,8 за баррель по сравнению с $12,4-13,2 в ноябре (на $0,5-0,7 за баррель ниже), следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в декабре чуть снизилась к ноябрю - с $74,2 до $73,9 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в декабре сузился на $0,5 за баррель - с $13,2 до $12,75 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в декабре растет до $61,1 по сравнению с $61,05/баррель в ноябре.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в декабре снижаются на $0,65 за баррель - до $11,69 за барр. против $12,3/баррель в ноябре, при этом цена выросла с $61,9 до $62,2 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk снова оказались точно такими, как и Urals Suezmax FOB Novorossiysk.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине декабря чуть упала - с $70,4 в ноябре до $70,2/баррель, а дисконт к NSD чуть сузился - с $3,8 до $3,66 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - незначительно снизилась с $70 в ноябре до $69,9 за баррель в первой половине декабря, а дисконт сузился с $2,1 за баррель до $1,9 за баррель.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - сырье из России стало направляться в Индию и Китай, а не Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тысяч б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает стандартные 60 тысяч б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустило новую котировку российской нефти Urals с поставкой в Китай. Так, в декабре Urals в китайской провинции Shandong продается по $72,06/баррель по сравнению с $72,3/баррель в ноябре. При этом дисконт к ICE Brent тоже сузился почти на $0,5 за баррель- с $0,54 до $0,09 за баррель.