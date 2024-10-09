Поиск

Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Карточные клиенты ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк, сообщил ХКФ банк.

Договоры по рублевым кредитным и дебетовым картам перейдут на обслуживание в Совкомбанк на условиях карт "Халва", по валютным картам условия не изменятся.

Карты, как отмечает банк, продолжат работать в обычном режиме, менять их не нужно.

Ранее сообщалось, что часть кредитов ХКФ банка будет переведена на обслуживание в Совкомбанк. Это предполагалось сделать с 14 июля 2024 года.

О планах купить ХКФ банк Совкомбанк объявил в середине февраля 2024 года. Присоединить ХКФ банк Совкомбанк планирует в первом полугодии 2025 года.

Совкомбанк по итогам II квартала 2024 года с активами в 3,578 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 297 млрд рублей - 32-е место.

ХКФ банк Совкомбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

Нефть Brent подешевела до $76,58 за баррель

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });