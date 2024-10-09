Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Карточные клиенты ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк, сообщил ХКФ банк.

Договоры по рублевым кредитным и дебетовым картам перейдут на обслуживание в Совкомбанк на условиях карт "Халва", по валютным картам условия не изменятся.

Карты, как отмечает банк, продолжат работать в обычном режиме, менять их не нужно.

Ранее сообщалось, что часть кредитов ХКФ банка будет переведена на обслуживание в Совкомбанк. Это предполагалось сделать с 14 июля 2024 года.

О планах купить ХКФ банк Совкомбанк объявил в середине февраля 2024 года. Присоединить ХКФ банк Совкомбанк планирует в первом полугодии 2025 года.

Совкомбанк по итогам II квартала 2024 года с активами в 3,578 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 297 млрд рублей - 32-е место.