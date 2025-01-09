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Совкомбанк в рамках присоединения ХКФ банка может увеличить уставный капитал на 8,8%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Совкомбанк в рамках присоединения ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) может увеличить уставный капитал на 8,8% - до 2,251 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Совкомбанка.

Кредитная организация планирует разместить 1 822 283 030 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд рублей, он состоит из 20 693 945 875 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

В акции допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого к банку АО "Хоум капитал" (основной владелец ХКФ банка). При этом предполагается, что будет конвертировано 90% акций "Хоум капитала", 10% - будет погашено.

Структура сделки по приобретению ХКФ банка предполагает оплату 90% его стоимости дополнительными акциями Совкомбанка, 10% ХКФ банка уже принадлежит Совкомбанку, отмечается в материалах к собранию.

Реорганизация позволит провести переход двух банков на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более быстрого органического роста, подчеркивается в материалах.

Помимо "Хоум капитала" и ХКФ банка, Совкомбанк для "оптимизации юридической структуры банковской группы и повышения экономической эффективности, в том числе за счет снижения регуляторной нагрузки, сокращения операционных расходов" планирует присоединить к себе 100%-ную дочернюю компанию - АО "Корпорация "Монтажспецстрой".

Акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о реорганизации банка в форме присоединения к нему "Хоум капитала", ХКФ банка и "Монтажспецстроя", а также вопрос о допэмиссии акций 28 января 2025 года.

Ранее Совкомбанк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ банка с 2024 года на I квартал 2025 года.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

Изначально сделку планировалось закрыть в 2024 году. Предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - предполагалось приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% - деньгами. Предыдущие решения по допэмиссии банка были отменены.

ХКФ банк - бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% - самому банку.

Совкомбанк по итогам III квартала 2024 года с активами в 3,623 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 379 млрд рублей - 29-е место.

Совкомбанк PPF ХКФ банк Хоум капитал Хоум банк Иван Тырышкин
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