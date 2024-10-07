ХКФ банк выделит юрлицо по образцу структуры для заблокированных активов Совкомбанка

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк) выделит специальную компанию с названием, сходным с наименованием структуры для заблокированных активов своего будущего владельца - Совкомбанка. Она же, судя по всему, и станет владельцем создаваемого ХКФ банком юрлица.

Решение о реорганизации ХКФ банка в форме выделения из него ООО "Содействие международным расчетам 2" принято участниками кредитной организации 1 октября, следует из данных Федресурса.

Реорганизацию предполагается провести до 20 декабря.

Уставный капитал ХКФ банка в рамках этого процесса уменьшится за счет погашения 0,0005% доли. Эта доля будет обменена на 100% капитала компании "Содействие международным расчетам 2".

Именно 0,0005% в капитале ХКФ банка у компании "Содействие международным расчетам" (СМР). На эту компанию Совкомбанк год назад перевел часть заблокированных активов (при этом кредитная организация отмечала, что СМР с ней не связана).

Уставный капитал ХКФ банка после реорганизации составит 2 млрд 107,355 млн рублей.

Банк от комментариев отказался.

Совкомбанк сейчас находится в процессе приобретения ХКФ банка. В конце сентября он стал его миноритарием, получил 0,019% капитала. Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал", чьи собственники не раскрываются.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Изначально планировалось, что сделка будет оплачена на 51% за счет допэмиссии акций и на 49% деньгами и закрыта до конца года. Теперь планируется, что 90% будет оплачено в I квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка. Остальные 10% уже выплачены деньгами.

Присоединить ХКФ банк Совкомбанк планирует в первом полугодии 2025 года.

Совкомбанк по итогам II квартала 2024 года с активами в 3,578 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 297 млрд рублей - 32-е место.