Дональд Трамп заявил о намерении активно развивать добычу энергоресурсов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в рамках борьбы с инфляцией новая администрация будет способствовать активной добыче ресурсов в стране.

"Инфляционный кризис был вызван непомерными расходами и растущими ценами на энергию. Поэтому сегодня я объявляю о национальной чрезвычайной ситуации в энергетике. Мы будем добывать ресурсы!" - сказал он после вступления в должность.

По его словам, США снова будет промышленной державой, и для этого у нее есть огромные запасы нефти и газа - больше, чем где бы то ни было.

Эти заявления он сделал после церемонии инаугурации, которая прошла в Капитолии.