Слуцкий считает, что на восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Восстановление взаимоотношений России и США потребует десятилетий, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается российско-американских отношений в целом, вряд ли будет просто. Байден оставляет здесь крайне тяжелое наследие - буквально руины. И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в понедельник.

По его мнению, "Трамп, конечно, демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров на Земле - мужского и женского". "Но насколько разумной будет остальная его политика, увидим", - добавил глава комитета.

Он также назвал "положительным сигналом" намерение Дональда Трампа провести телефонный разговор, а затем и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Слуцкий также отметил, что 47-й президент США говорит о желании стать "миротворцем" и "объединителем", но главным вопросом остается на каких условиях это будет возможно.