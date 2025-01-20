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Слуцкий считает, что на восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Восстановление взаимоотношений России и США потребует десятилетий, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается российско-американских отношений в целом, вряд ли будет просто. Байден оставляет здесь крайне тяжелое наследие - буквально руины. И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в понедельник.

По его мнению, "Трамп, конечно, демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров на Земле - мужского и женского". "Но насколько разумной будет остальная его политика, увидим", - добавил глава комитета.

Он также назвал "положительным сигналом" намерение Дональда Трампа провести телефонный разговор, а затем и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Слуцкий также отметил, что 47-й президент США говорит о желании стать "миротворцем" и "объединителем", но главным вопросом остается на каких условиях это будет возможно.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона ТрампаУходящий с поста президента США Джо Байден, его супруга Джилл, избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампОснователь и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, Джефф Безос, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи и основатель Tesla Илон Маск (слева направо)Бывший президент США Барак ОбамаДочь 47-го президента США Иванка ТрампБывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари КлинтонГенеральный директор SpaceX и Tesla Илон МаскИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампПрезидент Аргентины Хавьер Милей (в центре) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед церемонией инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Леонид Слуцкий США РФ Дональд Трамп
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