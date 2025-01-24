Топ-менеджер CaixaBank призвал европейские банки консолидироваться

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Европейскому банковскому сектору нужно консолидироваться, считает главный финансовый директор испанского CaixaBank Хавьер Пано. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трехлетний план самого CaixaBank не предполагает неорганический рост, однако другим банкам Европы задуматься о приобретениях стоит, сказал он.

"Так или иначе, масштаб имеет значение, - заявил Пано. - Он позволяет оптимизировать расходы и повысить эффективность... В целом Европе нужны более крупные банки".

В настоящее время испанский антимонопольный регулятор изучает враждебное поглощение местным BBVA другого испанского банка - Sabadell, вчетверо уступающего CaixaBank по рыночной капитализации. BBVA получает более половины выручки за рубежом, но хочет укрепиться на внутреннем рынке.

"Международную синергию затрат обеспечить сложнее, чем внутри одного рынка, но... направление, я думаю, ясно", - сказал топ-менеджер CaixaBank. Возможности повышения эффективности со временем откроются, и это может стимулировать трансграничные сделки, добавил он.

В 2024 году итальянский UniCredit приобрел крупную долю в германском Commerzbank и дал понять, что не исключает его полного поглощения. Кроме того, UniCredit выдвинул предложение о покупке итальянского Banco BPM за 10,1 млрд евро. Оба поглощения не нашли поддержки у властей.

Несмотря на такую реакцию, в этих сделках есть смысл, отмечает Пано.

24 января стало известно, что итальянский банк Monte Paschi предложил купить конкурирующий Mediobanca за 13,3 млрд евро.