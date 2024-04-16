Ericsson увеличила чистую прибыль в I квартале в 1,6 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,6 раза, несмотря на 15%-е снижение выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 2,6 млрд шведских крон ($238 млн) по сравнению с 1,6 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Ericsson уменьшилась до 53,3 млрд крон с 62,6 млрд крон годом ранее.

Выручка в ключевом для компании сегменте оборудования для мобильных сетей снизилась на 21%, в подразделении облачного ПО и услуг – на 3%.

Маржа EBITA, ключевой показатель рентабельности операций, в минувшем квартале выросла до 9,2% с 6,2% годом ранее благодаря принятым Ericsson мерам экономии на расходах.

В марте компания объявила, что сократит порядка 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции, а также сделает ряд других шагов для снижения затрат, в том числе, оптимизирует операционные процессы и сократит производственные мощности.

В отчетности Ericsson за первый квартал отмечается, что оптимизация бизнеса и сокращение расходов продолжатся.

Компания по-прежнему ожидает, что рыночная ситуация останется сложной, поскольку ее клиенты сохраняют осторожность в инвестициях.

Акции Ericsson подешевели на 15% с начала текущего года.