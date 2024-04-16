Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Ericsson увеличила чистую прибыль в I квартале в 1,6 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,6 раза, несмотря на 15%-е снижение выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 2,6 млрд шведских крон ($238 млн) по сравнению с 1,6 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Ericsson уменьшилась до 53,3 млрд крон с 62,6 млрд крон годом ранее.

Выручка в ключевом для компании сегменте оборудования для мобильных сетей снизилась на 21%, в подразделении облачного ПО и услуг – на 3%.

Маржа EBITA, ключевой показатель рентабельности операций, в минувшем квартале выросла до 9,2% с 6,2% годом ранее благодаря принятым Ericsson мерам экономии на расходах.

В марте компания объявила, что сократит порядка 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции, а также сделает ряд других шагов для снижения затрат, в том числе, оптимизирует операционные процессы и сократит производственные мощности.

В отчетности Ericsson за первый квартал отмечается, что оптимизация бизнеса и сокращение расходов продолжатся.

Компания по-прежнему ожидает, что рыночная ситуация останется сложной, поскольку ее клиенты сохраняют осторожность в инвестициях.

Акции Ericsson подешевели на 15% с начала текущего года.

Ericsson AB
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 16 апреля

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту

Полиция в Тбилиси задержала 14 демонстрантов

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Что произошло за день: понедельник, 15 апреля

Правящая партия и оппозиция Грузии не могут договориться по закону об иноагентах

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

США задействовали эсминцы, оснащенные системой ПРО, для защиты Израиля при атаке Ирана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });