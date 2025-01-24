Brent вернулась в минус и торгуется у $78,27 за баррель

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова снижаются вечером в пятницу, рынок продолжает оценивать высказывания президента США Дональда Трампа.

К 18:24 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%) - до $78,27 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,23%) - до $74,45 за баррель.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что цена на нефть "достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу нефти и газа в США. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он также сказал, что намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть", - отметил он.