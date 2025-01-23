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Цены на нефть резко ушли в минус на заявлениях Трампа

Цены на нефть резко ушли в минус на заявлениях Трампа
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко ушли в минус на торгах в четверг на заявлении президента США Дональда Трампа о намерении добиваться их снижения.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он по видеосвязи участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 по Москве составила $78,42 за баррель, что на $0,58 (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $0,72 (0,95%), до $74,72 за баррель.

"Когда цены на нефть пойдут вниз, я потребую немедленного уменьшения процентных ставок", - заявил Трамп.

В 20:00 по московскому времени в четверг участники нефтяного рынка ждут публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США.

До выступления Трампа цены на нефть повышались.

Brent WTI ОПЕК США Дональд Трамп
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