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Девелопер China Vanke объявил о крупном годовом убытке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китайская компания сферы жилищного строительства China Vanke Co. объявила о крупном чистом убытке за 2024 год, а также об отставке председателя совета директоров и главного исполнительного директора.

По предварительным данным, чистый убыток China Vanke в минувшем году составил 45 млрд юаней ($6,2 млрд). Это первый годовой убыток девелопера с момента его выхода на открытый рынок в 1991 году.

Показатель включает в себя 17,9 млрд юаней убытка, зафиксированные за первые 9 месяцев прошлого года. Таким образом, годовой результат говорит о существенном ухудшении показателей China Vanke в финальном квартале года, несмотря на масштабный пакет стимулов для рынка недвижимости, представленный властями КНР.

Председатель совета директоров компании Юй Лян покинет свой пост в связи с "рабочими корректировками", говорится в сообщении China Vanke для Гонконгской биржи. Он, однако, останется в совете директоров.

Его место займет Синь Цзе, возглавляющий совет директоров госкомпании Shenzhen Metro Group Co., которая является крупнейшим акционером China Vanke.

CEO China Vanke Чжу Цзюшэн также покидает свой пост, это решение объясняется "медицинскими причинами".

Многие китайские застройщики уже объявили о дефолте на фоне затянувшегося спада на рынке недвижимости страны. Компанию может постичь та же участь, поскольку ей предстоит столкнуться с волной выплат по долгам, в то время как ее потери растут, а продажи жилья продолжают падать.

За последние 12 месяцев капитализация China Vanke упала на 28%.

Гонконг China Vanke Китай
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