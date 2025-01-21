Китайский застройщик Country Garden намерен реструктурировать долг в феврале

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Проблемный китайский застройщик Country Garden Holdings рассчитывает достичь соглашения с кредиторами в феврале, пишет The Wall Street Journal.

После этого заявления суд в Гонконге продлил срок для достижения такого соглашения до следующего месяца и отложил до 26 мая слушание по ходатайству о ликвидации девелопера, поданному в феврале прошлого года одним из его кредиторов - компанией Ever Credit Limited - в связи с невыплатой основной суммы долга по срочной кредитной линии в размере около 1,6 млрд гонконгских долларов ($204 млн).

Country Garden сообщил, что ведет переговоры с финансовыми институтами и держателями облигаций о реструктуризации или продлении сроков погашения юаневых кредитов на 28,7 млрд юаней ($3,9 млрд), неюаневых кредитов на 3,5 млрд юаней и неюаневых бондов примерно на 700 млн юаней.

Застройщик также представил ряд планов и мер снижения давления на ликвидность и улучшения своего финансового положения, включая переговоры с держателями юаневых облигаций на сумму порядка 18 млрд юаней.

На июнь 2023 года международный долг Country Garden составлял $11 млрд, общий размер обязательств - около $200 млрд.

В январе минувшего года гонконгский суд вынес постановление о ликвидации другого китайского застройщика - China Evergrande. Его долг превышал $300 млрд.

Во вторник также возобновились торги акциями Country Garden на Гонконгской фондовой бирже, приостановленные в апреле 2024 года из-за несоблюдения требований к публикации отчетности и проблем с ликвидностью. Компания сказала, что исполнила требования для возобновления торгов.

На прошлой неделе она с опозданием отчиталась об увеличении чистого убытка в 2023 году до рекордных 178,4 млрд юаней с 6 млрд юаней годом ранее, в первом полугодии 2024 года - до 12,8 млрд юаней с 48,9 млрд юаней годом ранее. Выручка в позапрошлом году упала на 6,8% и составила 401 млрд юаней, в январе-июне прошлого года - на 55%, до 102,1 млрд юаней.

Акции Country Garden подскочили в цене на 19,6% по итогам торгов в Гонконге во вторник.