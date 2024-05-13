Country Garden выплатила проценты по юаневым бондам и избежала очередного дефолта

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Проблемный китайский застройщик Country Garden Holdings сумел найти средства для выплаты процентов по юаневым облигациям, несмотря на недавние предупреждения о том, что он может обратиться за помощью к госкомпании, выступавшей гарантом по этим бумагам, пишет газета The Wall Street Journal.

В выходные компания сообщила, что выплатила проценты на сумму 65,95 млрд юаней ($9,13 млрд) по двум выпускам бондов. Срок перечисления процентов держателям облигаций наступил еще на прошлой неделе, однако Country Garden уложилась с выплатами в льготный период, избежав, таким образом, дефолта по этим бумагам.

В сообщении компании отмечается, что благодаря усилиям "всех сторон" эмитент "привлек средства и обновил ипотечные активы".

На прошлой неделе Country Garden заявила, что попытается произвести выплаты процентов по долгу до понедельника, но, если не сможет сделать этого, обратится за помощью к госкомпании China Bond Insurance, под гарантии которой были выпущены бумаги.

Country Garden разместила эти облигации в 2022 году в рамках госпрограммы помощи отдельным застройщикам.

В октябре 2023 года Country Garden впервые допустила дефолт по долларовым облигациям. В марте 2024 года застройщик впервые не смог произвести купонные выплаты по юаневым бондам.

Торги акциями компании в Гонконге были остановлены в начале апреля, поскольку Country Garden не смогла подготовить годовую финансовую отчетность до установленного регуляторами дедлайна – 31 марта.