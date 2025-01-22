Sunac China первым из китайских застройщиков реструктурирует юаневый долг

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Sunac China первым из китайских застройщиков договорился о реструктуризации долга в национальной валюте с начала кризиса на рынке недвижимости страны, пишет The Wall Street Journal.

В частности, компания сообщила об утверждении плана реструктуризации долга по облигациям дочерней Sunac Real Estate на 15,4 млрд юаней ($2,11 млрд).

При этом на 19 марта в суде Гонконга запланировано слушание по поданному в январе ходатайству China Cinda Asset Management о ликвидации Sunac China в связи с невыплатой долга и процентов примерно на $30 млн.

Sunac China заявляла, что ходатайство вряд ли существенно повлияет на ее деятельность, но может стимулировать других кредиторов потребовать досрочного погашения обязательств или обратиться в суд. Девелопер пытается разрешить ситуацию с China Cinda путем переговоров и не исключает поиска "более комплексного, всеобъемлющего решения в отношении неюаневого долга".

Накануне также сообщалось, что другой китайский застройщик - Country Garden Holdings - намерен реструктурировать долг в феврале, а суд в Гонконге продлил срок для достижения такого соглашения до следующего месяца и отложил до 26 мая слушание по ходатайству о ликвидации Country Garden.

Country Garden ведет переговоры с финансовыми институтами и держателями облигаций о реструктуризации или продлении сроков погашения юаневых кредитов на 28,7 млрд юаней, неюаневых кредитов на 3,5 млрд юаней и неюаневых бондов примерно на 700 млн юаней.

Акции Sunac China подешевели на 4,2% по итогам торгов в Гонконге в среду, хотя в ходе сессии росли на 8,4%. Капитализация Country Garden обрушилась на 14,9% после подъема на 19,6% накануне.