Производитель Huggies в I квартале снизил чистую прибыль и выручку

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. в первом квартале 2025 года снизил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе Kimberly-Clark, ее чистая прибыль в январе-марте сократилась до $567 млн, или $1,7 в расчете на акцию, по сравнению с $647 млн, или $1,91 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,93 на акцию.

Квартальная выручка сократилась на 6% - до $4,84 млрд с $5,15 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,9 на акцию при выручке в $4,89 млрд.

Компания теперь ожидает, что её скорректированная операционная прибыль в текущем году останется на уровне прошлого года или слабо вырастет, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 7-9%.

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 4,6%.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 70 стран.