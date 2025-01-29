Поиск

ВТБ планирует юридическое присоединение РНКБ в июне 2025 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ВТБ планирует юридическое присоединение Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в июне этого года, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЭкономикаВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк КрымаВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк КрымаЧитать подробнее

"Юридическое присоединение РНКБ напрямую к ВТБ в настоящее время запланировано на длинные выходные 12-15 июня 2025 года. Главная задача - сделать переход клиентов РНКБ - как граждан, так и предпринимателей и компаний - в ВТБ максимально бесшовным", - сказал он.

С конца 2024 года клиенты РНКБ могут открывать в ВТБ вклады и накопительные счета, оформлять дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключаться к программе лояльности от ВТБ.

В 2025 году интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет проходить в несколько этапов. С января кредитные продукты ВТБ стали продавать во всех офисах РНКБ, в середине года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые будут им доступны в онлайн-банке ВТБ. На второе полугодие 2025 года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. К концу 2025 года планируется завершить перевод в ВТБ всей клиентской базы РНКБ - 2 млн клиентов.

РНКБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает 27-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100". С марта 2023 года РНКБ входит в группу ВТБ.

РНКБ Дмитрий Пьянов Крым ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на 3 млн куб. м газа для ГТС Приднестровья

Основательница Wildberries оспорила решение суда о взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Волатильность облигаций ООО "фьюэл фасилитис" серии 002Р-01 заметно возросла на корпновостях

Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Brent подешевела до $77,3 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

ЕС введет пошлины на ряд сельхозтоваров и удобрений из РФ и Белоруссии

ЕС введет пошлины на ряд сельхозтоваров и удобрений из РФ и Белоруссии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5777 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });