ВТБ планирует юридическое присоединение РНКБ в июне 2025 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ВТБ планирует юридическое присоединение Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в июне этого года, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Юридическое присоединение РНКБ напрямую к ВТБ в настоящее время запланировано на длинные выходные 12-15 июня 2025 года. Главная задача - сделать переход клиентов РНКБ - как граждан, так и предпринимателей и компаний - в ВТБ максимально бесшовным", - сказал он.

С конца 2024 года клиенты РНКБ могут открывать в ВТБ вклады и накопительные счета, оформлять дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключаться к программе лояльности от ВТБ.

В 2025 году интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет проходить в несколько этапов. С января кредитные продукты ВТБ стали продавать во всех офисах РНКБ, в середине года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые будут им доступны в онлайн-банке ВТБ. На второе полугодие 2025 года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. К концу 2025 года планируется завершить перевод в ВТБ всей клиентской базы РНКБ - 2 млн клиентов.

РНКБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает 27-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100". С марта 2023 года РНКБ входит в группу ВТБ.