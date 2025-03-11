Акционеры ВТБ в апреле рассмотрят вопрос присоединения РНКБ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ВТБ планирует рассмотреть вопрос интеграции Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на внеочередном собрании акционеров в апреле, сообщил банк.

Собрание пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15 апреля. Дата, на которую составляется список владельцев акций компании для участия в собрании - 21 марта. В повестке два вопроса - о реорганизации ВТБ в форме присоединения к нему РНКБ и об утверждении изменений, вносимых в устав ВТБ.

Завершение интеграции, после которой жители и предприятия Крыма и Севастополя получат доступ ко всей линейке продуктов ВТБ, планируется в июне, сообщили в ВТБ. Компетенции и уникальные свойства РНКБ планируется сохранить.

РНКБ по итогам 2024 года занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 498,3 млрд рублей.