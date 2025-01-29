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Котировки "РусГидро" обновили пик с августа на новостях о планах поддержки компании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Котировки "РусГидро" на "Мосбирже" днем ускорили рост и обновили максимум с августа 2024 года на новостях о планах российских властей улучшить экономическое состояние компании.

К 14:06 акции "РусГидро" дорожали на 2,9% до до 0,5614 рубля, максимум сделок составил 0,5709 рубля (пик с августа 2024 года).

Правительство вместе с руководством ПАО "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев журналистам.

"Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут", - ответил Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах "РусГидро" акционерам.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 года оценивались в 466,99 млрд рублей. В компании характеризовали долговую нагрузку как умеренно сбалансированную - соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

В то же время акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г. "Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос", - говорил "Интерфаксу" осенью 2024 года гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, подчеркивая, что это директивный вопрос и зависит от основного акционера - правительства.

РусГидро Юрий Трутнев Правительство Виктор Хмарин
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