ЦБ отметил, что темпы роста ипотеки в РФ по итогам 2024 г. замедлились до 13,4%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в декабре 2024 года сохранили темпы роста ипотеки на ноябрьском уровне в 0,4%, по итогам года темпы роста замедлились до 13,4%, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора".

Объем выданных ипотечных кредитов в декабре увеличился на 6%, до 291 млрд руб. после 274 млрд руб. в ноябре. Это объясняется ростом выдач ипотеки с господдержкой примерно на 15%, до 239 млрд руб., по сравнению с 210 млрд руб. в ноябре, говорится в обзоре.

Выдачи в рамках "Семейной ипотеки" в декабре выросли почти на 10%, до 183 млрд руб. (165 млрд руб. в ноябре), так как общий лимит по этой программе был повышен на 2,4 трлн руб. и банки могли кредитовать без ограничений. Выдачи рыночной ипотеки при этом сократились до 52 млрд с 65 млрд руб. в ноябре на фоне высокого уровня ставок.

Прирост ипотеки за 2024 год, по предварительным данным, замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой, отмечает ЦБ.

По объему выдач результат 2024 года составил 4,9 трлн руб., что почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 трлн руб.). Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах, когда они были на уровне 4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно. При этом основное замедление произошло во втором полугодии после завершения массовой "Льготной ипотеки" и ужесточения условий "Семейной ипотеки".