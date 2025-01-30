Банк России задумался над определением параметров стандартной ипотеки

Для схемных продуктов ЦБ может повысить риск-веса и резервы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банк России думает над определением параметров стандартного ипотечного продукта с понятными условиями, для остальной, "схемной", ипотеки может ввести повышенные риск-веса и резервы, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на пресс-коференции об итогах развития банковского сектора за 2024 год.

"Хотим определить параметры так называемого стандартного ипотечного продукта. Что это значит? Это вот некая такая хорошая ипотека, где все понятно, где нет никаких подводных камней, где нет "схемных" вещей, простая, вот какой-то такой стандартный продукт. И для него в регулировании предусмотреть стандартные риск-веса", - сказал Данилов.

"То есть мы распространим, как идея, можно будет распространить стандартные риск-веса и резервы на стандартный продукт, а на все остальные - повышенные", - добавил он.

По словам директора департамента, ЦБ также рассматривает возможность предусмотреть, чтобы государственные льготы распространялись только на стандартные продукты.

"Кажется, это тоже имеет смысл, льготы давать только по стандартным продуктам, тем, которые лишены всех этих рисков. И нам, допустим, рефинансирование тоже принимать, секьюритизацию, в которую включены только стандартные продукты", - сказал Данилов.

"Мы, конечно, будем обсуждать это с рынком, все это требует серьезнейшей проработки, но, как идея, - мы сейчас вот этим занимаемся", - добавил он.

Банки с 1 января 2025 года выдают ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка высокорисковые схемы кредитования и повысить информированность заемщика об условиях ссуды. Меры воздействия за несоблюдение этих требований прописаны в другом стандарте - это надзор за работой кредитных организаций, который заработает с 1 апреля 2025 года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце декабря 2024 года говорила, что регулятор готов ужесточать нормы резервирования, если эти схемы на рынке ипотеки не прекратятся. "Ипотечный стандарт, по нему будет нормальное резервирование. По всем остальным схемам будет повышенное резервирование. Я понимаю, хочется поддержать спрос на ипотеку, но это нельзя делать обманным путем", - отмечала она.