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Молдавия будет поставлять газ в Приднестровье за счет гранта ЕС до 10 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдавии поручила госкомпании Energocom начать закупки газа в рамках выделенных ЕС 20 млн евро, сообщила в субботу правительственная пресс-служба.

"Energocom будет закупать природный газ на сумму 20 млн евро на авторизованных в Евросоюзе и Украине торговых площадках на рыночных условиях. В дальнейшем компания обеспечит транспортировку природного газа по графику поставок, согласованному с ООО "Тираспольтрансгаз", в энергетических единицах, не превышающих суточного значения 3 млн куб. м (в сутки - ИФ)", - говорится в ее сообщении.

"Поставки будут осуществляться до 10 февраля. Еще 10 миллионов евро пойдут на закупку электроэнергии для правого берега Днестра на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине", - отметил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ, которого цитирует госагентство Молдпрес.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что поставки энергоресурсов в рамках гранта ЕС будут осуществляться "исключительно защищенным категориям потребителей, включая бытовых потребителей, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции" на основании информации, полученной Кишиневом от Тирасполя.

Компания Energocom в свою очередь сообщила, что приступила к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. "Сегодня началась закупка газа для обеспечения потребителей Приднестровья. (...) Закупленный газ будет передаваться в национальную сеть Республики Молдова, управляемую Vestmoldtransgaz, а затем в Tiraspoltransgaz. Таким образом компания Energocom обеспечит энергоресурсами и потребителей на левом берегу Днестра", - говорится в сообщении компании.

Ранее в субботу лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что молдавская сторона в субботу приняла решение о пуске в Приднестровье европейского газа.

Он также сказал, что до конца субботы на МолдГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. "Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", - подчеркнул Красносельский.

Накануне пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что в рамках гранта ЕС на 64 млн евро на закупку газа для Приднестровья будет направлено 20 млн евро в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи. Еще 10 млн евро будет направлено на закупку электроэнергии для обеспечения правого берега Днестра, электроэнергия будет закупаться на рынке компанией Energocom. Второй транш в 34 млн евро Молдавия получит в качестве бюджетной поддержки.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила его транспортировку через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь на наличие исторического долга страны. С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике. С 3 января в Приднестровье власти стали использовать веерные отключения электроэнергии в целях экономии.

Молдавия Energocom Приднестровье
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