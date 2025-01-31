ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг и лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече 31 января заявили о позитивных подвижках в деле урегулирования приднестровского энергокризиса, сообщила пресс-служба Красносельского.

"Собеседники говорили о предпосылках кризиса и причинах его затяжного характера, отмечая, что, несмотря на усилия, прилагаемые для преодоления энергетической и гуманитарной катастрофы, конечный результат пока не достигнут, но есть позитивные подвижки", - сказано в пресс-релизе.

"Для преодоления энергетического и гуманитарного кризиса важно принимать не только меры оперативного реагирования, а работать на долгосрочную перспективу и совместными усилиями создавать основу для недопущения кризисных явлений впредь", - заявила Кайдерлинг.

"Действующее финское председательство ОБСЕ внимательно следит за ходом переговоров (Кишинева и Тирасполя - ИФ), реагирует на происходящее и надеется на скорейшее решение проблемы", - добавила она.

Представители Миссии "посетили службу скорой медицинской помощи в Тирасполе, центральную больницу и два пенитенциарных учреждения, удостоверившись, что граждане находятся в достойных условиях и обеспечены всем необходимым".

В начале января в рамках своего первого визита в Молдавию в качестве действующего председателя ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен также обсуждала проблемы региона с Вадимом Красносельским.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила его транспортировку через собственную газотранспортную систему и "Газпром" ограничил поставки через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь на наличие исторического долга страны. С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.