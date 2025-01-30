ЕК разъяснила, как тратить 30 млн евро для преодоления энергокризиса в Приднестровье

После 10 февраля ЕК выделит Молдавии еще один пакет помощи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия дала разъяснения, как должен использоваться грант на 30 млн евро для преодоления энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Разъяснения опубликовал портал Newsmaker.

"Закупленный газ должен поступить в приднестровский регион, чтобы помочь восстановить электроснабжение и отопление для более чем 350 тысяч жителей региона. Пакет также позволит возобновить поставки электроэнергии с левого берега Днестра (приднестровский регион Молдовы) на правый берег Днестра", - говорится в сообщении.

"В частности, государственная энергетическая компания Молдовы Energocom использует эту первоначальную помощь в размере 30 млн евро для поставки газа местному газовому дистрибьютору Приднестровья ("Тираспольтрансгаз" - ИФ), чтобы обеспечить бесперебойное снабжение энергией, а также возобновить поставки электроэнергии с левого берега на правый", - уточнила ЕК.

Эта помощь покроет основные потребности в энергии до 10 февраля, после чего последует еще один пакет помощи, более широкий, который будет направлен на смягчение немедленных социальных последствий кризиса для граждан Молдавии.

На переговорах 29 января представители Кишинева и Тирасполя не смогли договориться об использовании гранта ЕК. Представители правительства Молдавии потребовали от администрации Приднестровья предоставить данные об объемах использования газа и электроэнергии на бытовые нужды и на промышленность. Кроме того, представители Кишинева посчитали нерациональным поставлять газ в Приднестровье для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС. Они предложили на эти деньги покупать электроэнергию в Румынии для обоих берегов Днестра. В Тирасполе с этим не согласились - лидер Приднестровья Вадим Красносельский предложил, чтобы Еврокомиссия обозначила самостоятельно, какую часть гранта может использовать правый берег и какую - левый берег Днестра.

Правительство Молдавии совместно с Евросоюзом на этой неделе внесли новые предложения по урегулированию энергетического кризиса в Приднестровье. Он включает поставку в регион 3 млн. кубометров природного газа и предоставление гранта в размере 30 млн. евро на производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, в том числе для правобережья Днестра. АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" уже подписали договор займа на поставку 3 млн. кубометров газа для поддержки функциональности газовой системы на левом берегу Днестра с условием возврата до 1 марта. По поводу использования гранта в 30 млн. евро переговоры между Кишиневом и Тирасполем будут продолжены.