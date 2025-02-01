"Молдовагаз" начал поставку газа в Приднестровье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" начала в субботу поставку газа для приднестровского региона, сообщил журналистам и. о. председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По его словам, с утра началась поставка газа в рамках кредитного соглашения, подписанного между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз". Соглашение предусматривает предоставление из резервов "Молдовагаз" трех миллионов кубометров газа для поддержания давления в газопроводе на левом берегу Днестра. Этот объем газа "Тирасопльтрансгаз" обязуется вернуть или оплатить в срок до 1 марта.

"Сейчас на левый берег поставляется газ, который уже находится в трубопроводах на правом берегу. Газ поставляется в местах выхода в систему, которая управляется "Тираспольтрансгазом", - добавил Речан.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что "Молдовагаз" начал поставку технического газа для создания давления в газовой трубе, который не предназначен для подачи теплоэнергии в жилые дома. По его словам, это необходимо для полноценного запуска топливно-энергетической системы при подаче газа из Европы.

На этой неделе правительство Молдавии совместно с Евросоюзом внесло предложения по поводу энергетического кризиса на левом берегу Днестра. Они включают поставку в Приднестровский регион 3 млн. кубометров природного газа и предоставление гранта Молдавии в размере 64 млн. евро.

Как сообщил накануне премьер Молдавии Дорин Речан, из этой суммы на закупку "гуманитарного" газа для Приднестровья планируется потратить 20 млн евро, еще 10 млн евро пойдут на закупку электроэнергии для правого берега.

Электроэнергия не будет покупаться у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, так как она обойдется дороже, чем электроэнергия из Румынии, которую Молдавия покупает сейчас Остальные 34 млн евро будут направлены на поддержку бюджета Молдавии. Такое решение приняло правительство Молдавии совместно с Европейской комиссией.

На прошлой неделе лидер Приднестровья сообщил, что ситуация с газом в регионе критическая, давление в трубах снизилось, газа осталось всего на несколько дней. В случае, если бы допустили падение давления и проникновение воздуха в систему, для восстановления работы газопровода понадобилось бы 2-3 месяца.