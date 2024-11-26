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Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в октябре снизилась до 6,2%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ уменьшился на 154 млрд рублей, или на 10,6%, до 1,293 трлн рублей, сообщает сайт Банка России.

В октябре объем рынка ОФЗ уменьшился на 223 млрд рублей, или на 1,1%, до 20,760 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в октябре снизилась до 6,2% (минимум с 1 июня 2012 года, когда она составляла 6,1%) с 6,9%.

В январе-октябре 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 190 млрд рублей, или на 12,8%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

ОФЗ Банк России
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