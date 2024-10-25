Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросли на 59 млрд рублей

Их доля увеличилась до 6,9%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре 2024 года увеличился на 59 млрд рублей, или на 4,6%, до 1,447 трлн рублей, сообщает сайт Банка России.

Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд рублей.

Нерезиденты наращивают инвестиции в российское госбумаги второй месяц подряд (в августе - на 44 млрд рублей, или на 3,3%). В результате за два месяца они увеличились на 103 млрд рублей, или на 7,7%, вернувшись примерно на уровень апреля текущего года (1,452 трлн рублей на 1 апреля).

В то же время в сентябре объем рынка ОФЗ увеличился на 252 млрд рублей, или на 1,2%, до 20,983 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла до 6,9% (максимум с 1 апреля, когда она составляла 7,1%) с 6,7%.

В январе-сентябре 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 36 млрд рублей, или на 2,4%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.