Nintendo начнет продажи новой игровой приставки Switch 2 в июне

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Японская Nintendo Co. запланировала старт продаж новой игровой приставки Switch 2 на 5 июня, говорится в ее пресс-релизе.

Рекомендуемая розничная стоимость консоли на американском рынке - $499,99.

Контроллеры новой приставки будут присоединяться к ней с помощью магнитных коннекторов. Их также можно будет использовать в качестве мыши, а с помощью одной из кнопок можно будет активировать чат с другими игроками, в том числе с использованием видео.

Встроенный жидкокристаллический дисплей диагональю 7,9 дюйма поддерживает изображение качества Full HD (1080 p). Switch 2 также поддерживает трехмерный звук, при этом качество звука стало "более естественным и четким".

Производительность центрального и графического процессоров улучшена по сравнению с оригинальной Switch, что обеспечивает поддержку более детализированной графики и более быструю загрузку игр.

Объем внутреннего хранилища увеличен по сравнению с оригинальной Switch в восемь раз до 256 ГБ. Также поддерживаются внешние накопители формата microSD Express.

Кроме того, новая приставка будет поддерживать игры, выпущенные для ее предшественницы, однако полной поддержки всех игр компания не гарантирует.

С помощью новой функции GameShare игроки смогут делиться играми с теми, у кого их нет. Эта функция также обеспечивает многопользовательский режим игры.

Nintendo представила оригинальную Switch в 2017 году.