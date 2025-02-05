Кабмин РФ повысит ставку возмещения для банков по "дальневосточной" ипотеке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 7 февраля повысит ставку возмещения для банков по "дальневосточной" ипотеке, следует из обновленных условий программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", опубликованных на сайте Минфина.

Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" предусматривает субсидирование ставки до уровня 2% годовых по ипотечным кредитам, выданным на покупку жилья или строительство индивидуального жилого дома на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Максимальная сумма кредита в рамках программы составляет 6 млн рублей, при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м - 9 млн рублей. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

В конце прошлого года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал разобраться с ограничениями при выдаче "дальневосточной" ипотеки со стороны банков. По его словам, банки стали менять условия получения кредита по программе, в частности, повышать минимальный размер первоначального взноса, а также брать комиссии с застройщиков и граждан. Трутнев поручил Минфину, Минвостокразвития совместно с Банком России, "ДОМ.РФ" и банками, участвующими в программе, подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям, установленным условиями программы.

"В то же время банки предпринимают усилия, чтобы выдавать ипотечных кредитов меньше, поскольку говорят о том, что объём субсидирования, который предоставляется Министерством финансов, не покрывает их издержек. На совещании обсуждался вопрос, в том числе и с представителями Банка России. Они не считают, что кредиты стали убыточными, но в других отраслях банки зарабатывают большую маржу, поэтому перекидывают денежную массу в ту сторону, где они могут больше заработать. Надо разбираться", - говорил Трутнев в декабре прошлого года.

Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ правительство компенсирует банкам разницу между льготной ставкой и ключевой, увеличенную на размер субсидии. Как следует из новых правил выдачи "дальневосточной" ипотеки, Минфин повысил размер субсидии с 1,5 п.п. до 3-3,5 п.п. (в зависимости от типа и условия приобретаемого жилья). Увеличенное возмещение будет выплачиваться по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 года. Кроме того, документ исключает из программы механизм лимитов по кредитам.