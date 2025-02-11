В России в январе доля выдач льготной ипотеки выросла до 78%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В январе доля льготной ипотеки в общем объеме выдач по России снова повысилась почти до 80%, выяснили аналитики "Домклик" Сбербанка.

"Что касается доли льготной ипотеки в общем объеме выдач, то с ноября она плавно повышается: в декабре - до 77% (с 76% в ноябре), в январе - до 78%. Отметим, что параметр заметно подрос в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%", - говорится в исследовании.

В январе объемы выдач льготных программ составили 53,1 млрд рублей. По "Семейной ипотеке" выдали 42,6 млрд рублей, а в общем объеме выдач программа поднялась до 63%. "Арктическая и Дальневосточная ипотека" заняла 7%. По этой программе в январе выдали 5 млрд рублей. IT-ипотека и "Региональная ипотека" заняли наименьший процент в общем объеме выдач - около 2% и менее 1% соответственно.