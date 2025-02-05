Аналитики и трейдеры ждут снижения ставки Банком Англии до 4,5%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии вновь понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на февральском заседании на фоне стагнации в британской экономике, полагает большинство аналитиков и участников рынка.

Итоги заседания будут подведены 6 февраля днем. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает, что ставка будет понижена до 4,5% годовых с текущих 4,75%.

Британский ЦБ снижал ставку дважды в 2024 году, в августе и ноябре. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

ВВП Великобритании в третьем квартале 2024 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. Предварительные сведения за четвертый квартал будут обнародованы на следующей неделе, и многие данные также сигнализируют об отсутствии экономического роста в последние три месяца прошлого года.

"Мы полагаем, что слабые данные о росте экономики, ухудшение показателей рынка труда и плавный прогноз в плане замедления инфляции в секторе услуг позволяют ждать всеобщей поддержки снижения ставки на четверть процентного пункта", - отметил старший экономист по европейскому рынку в Goldman Sachs Яри Стерн.

Аналитики считают, что восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) проголосуют за снижение ставки, но Кэтрин Манн, вероятно, выступит за ее сохранение на прежнем уровне.

В целом участники рынка ждут трех снижений ставки Банка Англии в течение 2025 года.

Проблемой для регулятора может стать повышенная инфляция. Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 2,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6%, однако по-прежнему превышает целевой уровень в 2%. Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 3,2% в годовом выражении после 3,5% в ноябре.

В ближайшее время общая инфляция может ускориться до 3% за счет роста цен на электроэнергию, полагают эксперты Pantheon Macroeconomics.

Банк Англии в четверг также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Некоторые аналитики считают, что регулятор ухудшит прогноз роста британской экономики на 2025 год до 1,5%.

"Комитету придется решить проблему потенциального стагфляционного шока, - сказал Роб Вуд из Pantheon. - Все опросы говорят о замедлении роста экономики и усилении инфляционного давления".