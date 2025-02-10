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Бывший топ-менеджер Ford в России возглавил принадлежащий группе AGR автозавод в Шушарах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новым гендиректором автозавода AGR в петербургских Шушарах назначен Илья Бутин, ранее работавший в структурах российского подразделения Ford, следует из данных ЕГРЮЛ.

Речь идет о производственной площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Американский автоконцерн свернул производство в России в 2015 году, а в 2020 году продал местный завод южнокорейской Huyndai, которая хотела интегрировать предприятие в свой производственный кластер в Петербурге. Однако этого фактически так и не случилось.

После начала военной операции на территории Украины и ввода санкций против России с последовавшим уходом из страны иностранных автоконцернов российские активы Hyundai наряду с активами немецкого Volkswagen были постепенно объединены в холдинг AGR.

Завод GM на момент сделки американцев с Hyundai был записан на юрлицо ООО "Джи Эм Авто". В 2024 году оно было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Сейчас по адресу бывшего автозавода GM в Шушарах значится новое юрлицо - ООО "АГМ", которое и возглавил Бутин. Завод входит в периметр группы AGR и контролируется ее бенефициаром Андреем Павловичем. На должности гендиректора АГМ Бутин сменил Алексея Калицева, который с начала 2024 года является гендиректором группы AGR.

Бутин с 2000 года работал в российском подразделении американского Ford Motor, в том числе в 2011-2016 годах возглавлял автозавод Ford в городе Всеволожск Ленинградской области, в 2014-2016 годах - автокомпонентную структуру СП Ford Sollers.

В пресс-службе группы AGR назначение Бутина комментировать не стали.

Ford General Motors Hyundai AGR Алексей Калицев Илья Бутин Шушары
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