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Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на "Автомобильный завод АГР"

Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на "Автомобильный завод АГР"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывший завод южнокорейской Hyundai Motor Company в Петербурге (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, в настоящее время принадлежит российскому автохолдингу AGR Automotive Group) сменил название на "Автомобильный завод АГР" (ООО "Автозавод АГР"), говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Генеральным директором ООО "Автозавод АГР" значится Алексей Калицев, назначенный в январе 2024 года гендиректором холдинга AGR. Топ-менеджер с 2010 года работал на руководящих позициях в российском представительстве Hyundai (ООО "Хендэ Мотор СНГ"), отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года занимал пост управляющего директора российской "дочки" южнокорейского концерна. Калицев является действующим председателем комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как сообщалось, в январе 2024 года материнская компания автохолдинга AGR - ООО "Арт-Финанс" - закрыла сделку по приобретению 100% долей бывшей российской производственной "дочки" Hyundai, объединяющей петербургские производственные площадки в Каменке (выпускала Hyundai и Kia) и Шушарах (экс-завод GM).

ООО "Арт-Финанс" во главе с бывшим президентом дилерского холдинга "Авилон" Андреем Павловичем было зарегистрировано в Москве в феврале прошлого года. В мае эта компания купила активы российского представительства VW, включая автозавод в Калуге. В конце 2023 года стало известно, что "Арт-Финансу" будут проданы и российские активы Hyundai.

Условия сделки с Hyundai в AGR не раскрывают. Южнокорейская The Chosun Ilbo писала, что цена сделки была утверждена на уровне символических 140 тыс. вон - то есть примерно 10 тыс. рублей.

В начале февраля вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге может начаться во II квартале 2024 года.

ООО "АГР" (AGR, ранее - ООО "Фольксваген Груп Рус") с 2003 года по 2023 год являлось официальным импортером и производителем автомобилей марок концерна Volkswagen. С июня 2023 года компания сменила название, что стало первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода российских активов VW компании "Арт-Финанс".

Автозавод ХММР работал в Петербурге с 2010 года. Выпуск автомобилей на нем был приостановлен с марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. По итогам 2022 года предприятие снизило выручку в 4,1 раза, до 50,3 млрд рублей, получило 18,8 млрд рублей чистого убытка против 11,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Hyundai Петербург Арт-Финанс
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