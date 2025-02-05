Акции российских золотодобытчиков дорожают 1,6-4,2% на фоне рекордных цен на золото

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В начале торгов среды на "Московской бирже" акции российских золотодобывающих компаний дорожают благодаря рекордным ценам на золото, при этом фондовые индексы МосБиржи и РТС снижаются в начале основной торговой сессии на 0,4%.

По данным на 10:07, котировки ценных бумаг "Полюса" выросли на 1,6% (до 17965 рублей за штуку), ЮГК - на 2,9% (до 0,8857 рубля за штуку), "Бурятзолото" - на 4% (до 2231 рубля за штуку), "Селигдара" - на 4,2% (до 47,08 рубля за штуку), "Лензолото" - на 2,4% (до 15110 рублей за штуку), "префы" "Лензолото" подорожали на 4,2% (до 1855 рублей за штуку).

Котировки золота на спотовом рынке в очередной раз обновили рекордные значения из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США. Спотовые цены на золото в ходе торгов в среду утром достигали почти $2862 за унцию.

Белый дом отложил введение объявленных ранее пошлин на канадский и мексиканский импорт, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тысяч мексиканских военнослужащих с целью пресечения контрабанды фентанила и потоков нелегальных мигрантов.

Министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам. Это решение стало ответом на введение США 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров.

"В настоящий момент ситуация с пошлинами заслоняет собой любые другие события с учетом их потенциального влияния на инфляцию, экономический рост и финансовую стабильность", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.