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Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Цена золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Котировки золота на спотовом рынке в очередной раз обновили рекордные значения из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

Спотовые цены на золото в ходе торгов достигали $2836,72 за унцию.

Фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex дорожают на 0,2%, до $2841 за унцию. С начала года драгметалл вырос в цене на 7,6%.

Белый дом отложил введение объявленных ранее пошлин на канадский и мексиканский импорт, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью пресечения контрабанды фентанила и потоков нелегальных мигрантов.

Тем временем министерство финансов КНР объявило во вторник, что вводит пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам. Это решение стало ответом на введение США 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров.

"В настоящий момент ситуация с пошлинами заслоняет собой любые другие события с учетом их потенциального влияния на инфляцию, экономический рост и финансовую стабильность", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Comex США Китай Канада
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