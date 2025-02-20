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Золото подорожало до рекорда на фоне глобальной неопределенности

Золото подорожало до рекорда на фоне глобальной неопределенности
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото в очередной раз обновили рекордные значения из-за неопределенности в мировой экономике и спроса на драгметаллы со стороны центробанков.

Фьючерсы на золото на бирже Comex дорожают на 1,2%, до $2972,2 за тройскую унцию. С начала года драгметалл вырос в цене на 12,6%.

Спотовые цены на золото в ходе торгов достигали $2954,8 за унцию, что также является историческим максимумом.

В начале недели аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что золото к концу 2025 года может подорожать до $3,1 тыс. за унцию. В частности, они полагают, что спрос со стороны ЦБ может составить в среднем 50 тонн в месяц, что больше предыдущих оценок.

Ранее в феврале эксперты Citi дали прогноз, согласно которому цены на драгметалл могут подскочить до $3 тыс. за унцию в течение трех месяцев на фоне геополитической напряженности и торговых войн.

Goldman Sachs Comex Citi
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