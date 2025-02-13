Поиск

Американская KKR рассматривает возможность инвестиций в Nissan

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская KKR & Co. рассматривает возможность инвестиций в японского автопроизводителя Nissan Motor Co. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

KKR изучает как возможность инвестиций в акционерный капитал Nissan, так и предоставление компании долгового финансирования для улучшения ее финансовой позиции, отмечают источники.

Переговоры между сторонами идут, однако уверенности в том, что сделка состоится, пока нет.

В четверг стало известно, что Nissan и Honda Motor, обсуждавшие слияние, прекратили переговоры. Компании пришли к выводу, что будет целесообразным отказаться от интеграции, сосредоточившись на "скорости принятия решений и реализации бизнес-мер в ответ на изменения в быстро меняющейся рыночной среде в эпоху электрификации автомобилей".

Днем ранее глава тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) Юн Лю заявил, что его компания открыта к покупке доли Renault в Nissan. Renault является крупнейшим акционером Nissan с долей в 36%.

Акции Nissan подешевели на 0,3% по итогам торгов в Токио в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24,5%.

KKR Nissan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В вечернюю сессию 12 февраля объем торгов акциями на "Мосбирже" достиг рекорда

Honda и Nissan отказались от интеграции

Honda и Nissan отказались от интеграции

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Индекс МосБиржи обновил максимум с мая 2024 года, рост рекордный с декабря

Индекс МосБиржи обновил максимум с мая 2024 года, рост рекордный с декабря

Дефицит бюджета США за четыре месяца фингода оказался рекордным

Дефицит бюджета США за четыре месяца фингода оказался рекордным

Российский рынок акций заметно растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

США предложат Украине экономическое соглашение в обмен на дальнейшую поддержку

Минпромторг сверит объемы производства в реестре российских промтоваров и объемы их закупок

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе337 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });