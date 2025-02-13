Американская KKR рассматривает возможность инвестиций в Nissan

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская KKR & Co. рассматривает возможность инвестиций в японского автопроизводителя Nissan Motor Co. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

KKR изучает как возможность инвестиций в акционерный капитал Nissan, так и предоставление компании долгового финансирования для улучшения ее финансовой позиции, отмечают источники.

Переговоры между сторонами идут, однако уверенности в том, что сделка состоится, пока нет.

В четверг стало известно, что Nissan и Honda Motor, обсуждавшие слияние, прекратили переговоры. Компании пришли к выводу, что будет целесообразным отказаться от интеграции, сосредоточившись на "скорости принятия решений и реализации бизнес-мер в ответ на изменения в быстро меняющейся рыночной среде в эпоху электрификации автомобилей".

Днем ранее глава тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) Юн Лю заявил, что его компания открыта к покупке доли Renault в Nissan. Renault является крупнейшим акционером Nissan с долей в 36%.

Акции Nissan подешевели на 0,3% по итогам торгов в Токио в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24,5%.