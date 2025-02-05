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Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor могут прекратить переговоры об интеграции бизнеса. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на заявления нескольких источников.

По их словам, Honda обратилась к Nissan с предложением сделать компанию дочерней. Однако Nissan выступила решительно против этого. Ранее планировалось, что оба автопроизводителя будут являться "дочками" одной холдинговой компании.

Ожидается, что советы директоров Honda и Nissan встретятся в среду, чтобы обсудить возможное прекращение переговоров.

Компании подписали соглашение о намерениях по вопросу интеграции бизнеса в конце декабря. В случае их объединения может быть создан третий по объемам продаж на мировом рынке автопроизводитель.

Цена акций Nissan упала на 4,9%, в то время как Honda взлетела более чем на 11% в ходе торгов в среду.

Honda Motor Nissan Motor Honda Nissan
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