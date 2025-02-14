Набиуллина не видит проблем с предложением валюты на рынке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сложностей с предложением на рынке валюты не наблюдается, экспортеры продолжают ее продавать в рамках президентского указа на прежнем уровне, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты. Отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается", - сказала она.

Министр финансов Антон Силуанов со ссылкой на данные Росфинмониторинга в начале декабря сообщал, что экспортеры перевыполняют норматив продажи валютной выручки. "Мы недавно снизили (порог обязательной продажи валютной выручки, сначала с 80% до 60%, затем с 60% до 40% - ИФ). И на самом деле у нас сейчас объем продажи валютной выручки 36% - 40% умножить на 90%, если быть точным. А фактически, как нам Росфинмониторинг говорит, объем продаж валютной выручки составляет 52%, то есть смысла в повышении какого-то нет", - сказал он.

В конце декабря вышло постановление правительства с поправками в правила выдачи правительственной комиссией по иностранным инвестициям разрешений не репатриировать валютную выручку. Так, комиссия теперь может выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их "дочкам" разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган тогда отметил, что это не приведет к существенному изменению объемов продаж валюты, так как объемы валюты, которые потенциально могут потребоваться для исполнения внешних обязательств, не столь существенны. "Мы по-прежнему считаем, что участники внешнеэкономической деятельности, в частности, экспортеры, будут продолжать активно продавать валюту на рынке примерно в том же объеме и пропорциях, как и сейчас", - сказал Ганган в интервью "Интерфаксу".

Говоря в целом о возможности снижения экспортной выручки, Набиуллина отметила, что повлиять на это могут быть разные факторы. "Это может быть связано и с развитием процессов в мировой экономике, и с фрагментацией, торговыми войнами, которые могут привести к снижению темпов мировой экономики, повлиять на наш спрос, поэтому факторы могут быть разные. Мы рассматриваем это в рамках рискового сценария (...) там учитываются, в том числе, риски сокращения доходов от экспорта", - сказала она.

Указ о введении обязательной репатриации и продажи части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня 2024 года правительство объявило о снижении порога репатриации с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре этого года эта планка снижена до 25%.

Правкомиссия может выдавать крупнейшим экспортерам и их "дочкам" разрешения не продавать валютную выручку в размере, равном сумме, направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте, а также разрешать не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по внешнеторговым контрактам, которые более чем на 50% были оплачены рублями.