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ЦБ в прогнозах не учитывал фактор продления норматива продаж валютной выручки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России при обновлении среднесрочного прогноза не принимал в расчет перспективу продления требования обязательной репатриации и продажи части валютной выручки экспортерами, так как считает, что этот фактор не оказывает влияния на курс, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам опорного заседания совета директоров банка.

"Мы ни сейчас, ни раньше не рассматривали фактор продления или непродления указа как фактор нашего решения, потому что мы считаем, что продление или непродление указа не влияет на динамику валютного курса", - сказала она.

По данным ЦБ, с начала года экспортеры продавали на внутреннем рынке около 90% своей валютной выручки (при нормативе исходя из текущей редакции указа в 36%).

"Мы это видим по факту: вне зависимости от того, как менялись требования к обязательной продаже валютной выручки в прошлом году, в среднем наши экспортеры продавали до 85% валютной выручки, сейчас мы видим по двум месяцам что-то около 90% валютной выручки продается, несмотря на то, что нормативы по продаже гораздо ниже. Поэтому этот фактор просто не рассматривался (при обновлении макропрогноза ЦБ - ИФ)", - пояснила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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