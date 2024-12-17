Экспортерам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом для исполнения обязательств

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в России сможет выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их "дочкам" разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте.

Соответствующие поправки в правила выдачи комиссией разрешений были утверждены постановлением правительства.

Сейчас комиссия может выдавать крупнейшим экспортерам и их "дочкам" разрешения не продавать валютную выручку в размере, равном сумме направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте, а также разрешать не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по внешнеторговым контрактам, которые более чем на 50% были оплачены рублями.