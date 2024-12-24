ЦБ не ждет значимого снижения продаж валюты экспортерами из-за смягчения мер по репатриации

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Право крупнейших экспортеров не репатриировать валютную выручку, если она нужна для исполнения их внешних обязательств, не приведет к существенному изменению объемов продаж валюты, полагает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Неделей ранее вышло постановление правительства с поправками в правила выдачи правительственной комиссией по иностранным инвестициям разрешений. Так, комиссия сможет выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их "дочкам" разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте.

"Объемы валюты, которые потенциально могут потребоваться для исполнения внешних обязательств, не столь существенны для того, чтобы как-то изменить общую ситуацию. Мы по-прежнему считаем, что участники внешнеэкономической деятельности, в частности, экспортеры, будут продолжать активно продавать валюту на рынке примерно в том же объеме и пропорциях, как и сейчас", - сказал Ганган в интервью "Интерфаксу", отметив, что основным мотивом продажи валюты является необходимость осуществления рублевых расходов.

Говоря о потенциальном влиянии этой меры на курс рубля, глава департамента пояснил, что в целом для будущей динамики курса куда важнее более фундаментальные факторы, связанные с ценовой конъюнктурой на российский экспорт и с динамикой рублевого спроса на импорт, который складывается под воздействием денежно-кредитных условий. "Здесь мы ожидаем, что импорт – в первую очередь, за счет более сдержанного роста внутреннего спроса – в следующем году будет умеренный, а ситуация с экспортом стабильна. Это необходимое условие для стабильной ситуации на валютном рынке", - сказал он.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога репатриации с 80% до 60%, а уже в июле – до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре этого года эта планка снижена до 25%.

Правкомиссия может выдавать крупнейшим экспортерам и их "дочкам" разрешения не продавать валютную выручку в размере, равном сумме, направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте, а также разрешать не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по внешнеторговым контрактам, которые более чем на 50% были оплачены рублями.

Министр финансов РФ Антон Силуанов со ссылкой на данные Росфинмониторинга в начале декабря сообщал, что экспортеры перевыполняют норматив продажи валютной выручки. "Мы недавно снизили (порог обязательной продажи валютной выручки, сначала с 80% до 60%, затем с 60% до 40% - ИФ). И на самом деле у нас сейчас объем продажи валютной выручки 36% – 40% умножить на 90%, если быть точным. А фактически, как нам Росфинмониторинг говорит, объем продаж валютной выручки составляет 52%, то есть смысла в повышении какого-то нет", - сказал он.