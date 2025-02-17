Чипмейкер Kioxia отчитался об операционной прибыли за 9 месяцев

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций японского производителя микрочипов Kioxia Holdings Corp. резко выросли на сообщении, что компания получила операционную прибыль в апреле-декабре 2024 года после убытка годом ранее.

Операционная прибыль компании за девять месяцев составила 415 млрд иен ($2,7 млрд) против убытка в 297 млрд иен за три квартала предыдущего финансового года.

Компания ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте, она получит операционную прибыль в диапазоне от 431,6 млрд до 453,6 млрд иен.

Kioxia провела первичное размещение акций на Токийской фондовой бирже в декабре прошлого года. Объем IPO составил $800 млн, общая стоимость компании была оценена примерно в $5,7 млрд. Компания является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group.

Акции Kioxia к 9:11 по Москве подорожали на 10,3%. В ходе торгов рост достигал 19%. С начала года капитализация компании подскочила более чем на четверть.