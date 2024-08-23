Чипмейкер Kioxia планирует крупнейшее IPO в Токио с начала года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp. подал документы на первичное размещение акций на Токийской фондовой бирже, крупнейшее в этом году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Kioxia – бывшее подразделение Toshiba по выпуску чипов памяти – рассчитывает привлечь не менее $500 млн и получить оценку стоимости свыше 1,5 трлн иен ($10 млрд). Размещение может состояться уже в октябре.

Kioxia является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group. Фонд прямых инвестиций Bain Capital выкупил 56%-ную долю в компании в 2018 году, оценив весь бизнес в $18 млрд.

Bain Capital планировал IPO компании еще в 2020 году, но этим планам помешала пандемия коронавируса и напряженные отношения между США и Китаем, пишет FT. Затем фирма рассматривала возможность слияния с американской Western Digital, но переговоры завершились безрезультатно.

Чистая прибыль Kioxia в апреле-июне составила рекордные для компании 70 млрд иен ($479 млн). При капитализации в 1,5 трлн иен рыночная стоимость фирмы будет превышать ее годовую прибыль примерно в пять раз, тогда как для конкурентов Samsung и Western Digital этот показатель вдвое выше.